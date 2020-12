Roberto Baggio: “Paolo Rossi mi ha insegnato a rialzarmi. Due Palloni d’Oro a Vicenza” (Di domenica 13 dicembre 2020) In una lunga e struggente intervista rilasciata a La Repubblica, il Divin Codino, Roberto Baggio, ha parlato del legame che aveva con Paolo Rossi. Un legame sugellato anche dai loro inizi a Vicenza, club che poi lo ha lanciato nel grande calcio. Queste le parole di Baggio: “Quando penso a chi mi ha insegnato a rialzarmi dai burroni della vita penso a Paolo. E anche lui mi ha confidato di aver pensato spesso a me, nei momenti difficili. Il successo e le vittorie sono solo attimi di tregua dentro una resistenza umana cementata dalla capacità di non cedere al dolore e di sapersi rialzare dopo una caduta. Un campione che ricordava l’amore materno. Commuoveva. Credo che questo sia dipeso dalla sua sostanza, che è stata sempre l’umanità”. Sul Pallone d’Oro: “Io e lui, due ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) In una lunga e struggente intervista rilasciata a La Repubblica, il Divin Codino,, ha parlato del legame che aveva con Paolo. Un legame sugellato anche dai loro inizi a Vicenza, club che poi lo ha lanciato nel grande calcio. Queste le parole di: “Quando penso a chi mi hadai burroni della vita penso a Paolo. E anche lui mi ha confidato di aver pensato spesso a me, nei momenti difficili. Il successo e le vittorie sono solo attimi di tregua dentro una resistenza umana cementata dalla capacità di non cedere al dolore e di sapersi rialzare dopo una caduta. Un campione che ricordava l’amore materno. Commuoveva. Credo che questo sia dipeso dalla sua sostanza, che è stata sempre l’umanità”. Sul Pallone: “Io e lui, due ...

