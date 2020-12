Roba da dittatori Bisignani | retroscena-choc | la mossa sporca di Conte e la furia del ragioniere di Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) La task-force voluta da Giuseppeper la gestione del fiume di miliardi in arrivo col Recovery Fund, come è arcinoto, è un caso. Un grosso caso: per esempio Matteo Renzi è proprio su questa ennesima forzatura del premier che è pronto ad aprire la crisi. Senza retromarcia di, toglierà l'appoggio al governo. Insomma, come se non bastassero gli sconcertanti ritardi nella stesura del piano per la gestione del tesoretto, ci si mettono anche le perdite di tempo sulla task-force. E unsu quanto accaduto nelle sacre stanze, relativo a tutta questa vicenda, lo verga Luigi, in un intervento su Il Tempo di domenica 13 ottobre (clicca qui per leggere la versione integrale)., in premessa, fa il punto sul caos relativo alla (non) gestione dei fondi Europei, ricorda come ...