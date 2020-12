Rita Rusic: l’attacco a Cecchi Gori, “mi ha tolto la dignità” (Di domenica 13 dicembre 2020) Ospite a Verissimo Rita Rusic racconta dell’aggressività del produttore ed ex coniuge, Cecchi Gori, che le avrebbe rovinato la vita. La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha ospitato nella puntata di ieri la produttrice naturalizzata italiana, Rita Rusic. Dopo la maestosa entrata in trasmissione, Rita ha deciso di raccontare quello che sta accadendo nella sua L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 dicembre 2020) Ospite a Verissimoracconta dell’aggressività del produttore ed ex coniuge,, che le avrebbe rovinato la vita. La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha ospitato nella puntata di ieri la produttrice naturalizzata italiana,. Dopo la maestosa entrata in trasmissione,ha deciso di raccontare quello che sta accadendo nella sua L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Rita Rusic contro Vittorio Cecchi Gori: “Era aggressivo”, poi svela perché non gli parla più da mesi - infoitcultura : Rita Rusic: “Cecchi Gori? Non ci parliamo da giugno. Lo rispetto come padre dei miei figli” - Italia_Notizie : Verissimo, Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” - zazoomblog : Verissimo Rita Rusic: “Vittorio Cecchi Gori? Molto aggressivo. Non accetterò più che qualcuno alzi le mani” -… - curvanord967 : RT @dea_channel: la divina Rita Rusic versione Mistress @ritarusic ???????? -