Risultato shock: le giovanili del Real Madrid vincono 31-0 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Sad Villaverde si lamenta via Twitter: «Non è educativo» Real Madrid, il Risultato shock delle giovanili Real Madrid, il Risultato shock delle giovanili Real Madrid, il Risultato shock delle giovanili – La vittoria è netta, nettissima, perché 31-0 è un Risultato che difficilmente si vede anche sui campi da calcetto dell’oratorio. Le giovanili del Real Madrid hanno rifilato questo punteggio ai rivali del Sad Villaverde, una piccola società che con la squadra degli Under9 non è riuscita a controbattere allo strapotere dei blancos in appena 40 minuti di gioco ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Sad Villaverde si lamenta via Twitter: «Non è educativo», ildelle, ildelle, ildelle– La vittoria è netta, nettissima, perché 31-0 è unche difficilmente si vede anche sui campi da calcetto dell’oratorio. Ledelhanno rifilato questo punteggio ai rivali del Sad Villaverde, una piccola società che con la squadra degli Under9 non è riuscita a controbattere allo strapotere dei blancos in appena 40 minuti di gioco ...

