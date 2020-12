Risultati Serie A, classifica/ Il Milan pareggia al 91': ancora imbattuto ma frenato! (Di domenica 13 dicembre 2020) Risultati Serie A, classifica: nella domenica della 11^ giornata vincono tutte le big tranne il Milan, che va sotto di due gol a San Siro ma pareggia al 91' e resta imbattuto, pur frenato. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)A,: nella domenica della 11^ giornata vincono tutte le big tranne il, che va sotto di due gol a San Siro maal 91' e resta, pur frenato.

