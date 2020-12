Ristori Covid Lombardia: erogati 20 milioni a micro imprese (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - A 2 settimane dalla chiusura delle domande, sono il 70% le micro imprese lombarde colpite dal Covid che ne avevano fatto richiesta e hanno ricevuto poco meno di 20 milioni ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - A 2 settimane dalla chiusura delle domande, sono il 70% lelombarde colpite dalche ne avevano fatto richiesta e hanno ricevuto poco meno di 20...

Sakurauchi_Hime : Imbecille sei te! Con lo shopping ci LAVORANO delle PERSONE, VITE UMANE che se non posso lavorare, DIVENTERANNO DIS… - GiuseppeCarfgua : @MassimGiannini Le auguro una prox vita da commerciante. Mia madre, con malattia autoimmune, tutti i giorni continu… - AndreD81 : RT @cislcagliari: Emergenza Covid - decreto Ristori - giancola72 : RT @confartigianato: Il #Senato ha dato il via libera al #DlRistori, con diverse misure sollecitate da #Confartigianato: proroga sgravio co… - artigianiliguri : RT @confartigianato: Il #Senato ha dato il via libera al #DlRistori, con diverse misure sollecitate da #Confartigianato: proroga sgravio co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori Covid Ristori Covid Lombardia: erogati 20 milioni a micro imprese. Ecco come fare domanda IL GIORNO Solidarietà alimentare e buono spesa a Ostiglia, domande al via da domani OSTIGLIA - Il Comune di Ostiglia, sulla base del del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto ristori - ter), recante “Misure finanziarie urgenti ... Milano zona gialla, il centro si riempie di gente: code per l'aperitivo e ai negozi In arrivo la zona gialla in Lombardia: aprono bar, ristoranti, via agli spostamenti. Allo storico bar Jamaica, ritrovo in passato di pittori e scrittori, c'è attesa per capire co ... OSTIGLIA - Il Comune di Ostiglia, sulla base del del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto ristori - ter), recante “Misure finanziarie urgenti ...In arrivo la zona gialla in Lombardia: aprono bar, ristoranti, via agli spostamenti. Allo storico bar Jamaica, ritrovo in passato di pittori e scrittori, c'è attesa per capire co ...