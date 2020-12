Ristorante ‘evita’ così le norme anti Covid: finisce male per lui (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid, Ristorante aperto- Sono stati vari negli ultimi mesi i ristoratori o gestori di locali che hanno provato, con stratagemmi più o meno ingegnosi, a ‘disobbedire’ alle norme anti Covid.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020)aperto- Sono stati vari negli ultimi mesi i ristoratori o gestori di locali che hanno provato, con stratagemmi più o meno ingegnosi, a ‘disobbedire’ alle.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

faaabbbio : costringere a chiudere un ristorante alle 18, che poi 'ce metterà na pezza' RADDOPPIANDO i clienti in 3 fasce orar… - Ticinonline : Così il ristorante evita il coprifuoco - vivapaoand : @checovenier @gianlucac1 Continuo cerchiobottismo italico Stai a casa, però compra in negozio i regali che ti do i… - Pow_Wow_Indian : RT @flayawa: @stanzaselvaggia Grazie per il contributo, ma la “prossima volta” evita di ingoiare involtini primavera in mondo visione e di… -