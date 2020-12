"Rischiamo la terza ondata Covid per lo shopping di Natale" (Di domenica 13 dicembre 2020) “Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti la terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore”. E’ quanto dichiara l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. Il riferimento è alle tante immagini che vedono le strade delle grandi città italiane, da Milano a Napoli, passando per Torino, Roma e Firenze, invase da persone alla ricerca di regali di Natale. Pienone anche oggi in centro a Roma, complice anche la giornata di sole. Traffico nelle vie centrali e strade dello shopping affollate. Ieri tanta gente per strada, specie nel pomeriggio quando è stato necessario attuare alcune chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) “Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti lasarà inevitabile. Lonon deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore”. E’ quanto dichiara l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. Il riferimento è alle tante immagini che vedono le strade delle grandi città italiane, da Milano a Napoli, passando per Torino, Roma e Firenze, invase da persone alla ricerca di regali di. Pienone anche oggi in centro a Roma, complice anche la giornata di sole. Traffico nelle vie centrali e strade delloaffollate. Ieri tanta gente per strada, specie nel pomeriggio quando è stato necessario attuare alcune chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del ...

