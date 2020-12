Ricordate Giovanna Abate la tronista di Uomini e Donne? Oggi ricopre un ruolo particolare nel cast di “Miss Italia”. (Di domenica 13 dicembre 2020) Molti la ricorderanno a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Giulio Raselli e poi come tronista. Nel dating show aveva scelto il vocalist Sammy, ma la loro storia una volta fuori non è mai decollata, i due dopo poco si sono mollati e non in maniera soft. La giovane romana, per lungo tempo aveva dunque orbitato nel mondo degli studi televisivi mediaset ed Oggi pare essere tornata ad avere un ruolo particolare nel mondo dello spettacolo. Infatti Giovanna fa parte del cast di Miss Italia. E’ stata scelta dalla produzione per occuparsi della parte social ed a quanto pare lo sta facendo molto bene. Foto: Instagram/Giovanna Abate Quest’anno il concorso di bellezza a causa della pandemia andrà in onda solamente in ... Leggi su virali.video (Di domenica 13 dicembre 2020) Molti la ricorderanno a, prima come corteggiatrice di Giulio Raselli e poi come. Nel dating show aveva scelto il vocalist Sammy, ma la loro storia una volta fuori non è mai decollata, i due dopo poco si sono mollati e non in maniera soft. La giovane romana, per lungo tempo aveva dunque orbitato nel mondo degli studi televisivi mediaset edpare essere tornata ad avere unnel mondo dello spettacolo. Infattifa parte deldi Miss Italia. E’ stata scelta dalla produzione per occuparsi della parte social ed a quanto pare lo sta facendo molto bene. Foto: Instagram/Quest’anno il concorso di bellezza a causa della pandemia andrà in onda solamente in ...

