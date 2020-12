Ribaltone Samsung Galaxy S21 per la fotocamera grandangolare

Leggi su optimagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) I top di gammaS21 sono attesi per il 14 gennaio, a distanza di qualche giorno dal CES 2021 di Las Vegas (che quest’anno si terrà online per via della pandemia da Coronavirus, purtroppo non ancora spazzata via). Ice universe ha fatto sapere che il colosso di Seul ha finalmente deciso di cambiare il sensoredella, dando ascolto alle richieste degli appassionati. Secondo le indiscrezioni rese note dal leaker, ilS21 dovrebbe adottare il sensore Sony IMX 563, con angolo di visione di 123°, autofocus (PD – Phase Detection) e modalità macro, che magari si attiverà in automatico in base al riconoscimento della scena (cosa che avviene già su alcuni dispositivi Huawei da qualche anno a questa parte). Come molti di voi sapranno, queste ...