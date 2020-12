Ribaltone al Borussia Dortmund: esonerato Favre, al suo posto Terzic (Di domenica 13 dicembre 2020) Momento negativo il casa Borussia Dortmund, il club ha deciso di esonerare l’allenatore Favre. I gialloneri hanno iniziato la stagione con diversi problemi, ma soprattutto gli ultimi risultati non sono stati all’altezza, in campionato non vince da tre giornate con due sconfitte ed un pareggio. Il quinto posto in classifica non convince e per questo motivo la dirigenza ha deciso per il Ribaltone. La sconfitta casalinga contro lo Stoccarda (1-5) è costata la panchina a Favre, è l’indiscrezione rilasciata da ‘Bild’. Al suo posto verrà promosso Edin Terzic, il vice proprio di Favre che guiderà sicuramente la squadra nella partita contro il Werder Brema. Non dovrebbero esserci ribaltoni sullo staff tecnico. Chi è Edin ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020) Momento negativo il casa, il club ha deciso di esonerare l’allenatore. I gialloneri hanno iniziato la stagione con diversi problemi, ma soprattutto gli ultimi risultati non sono stati all’altezza, in campionato non vince da tre giornate con due sconfitte ed un pareggio. Il quintoin classifica non convince e per questo motivo la dirigenza ha deciso per il. La sconfitta casalinga contro lo Stoccarda (1-5) è costata la panchina a, è l’indiscrezione rilasciata da ‘Bild’. Al suoverrà promosso Edin, il vice proprio diche guiderà sicuramente la squadra nella partita contro il Werder Brema. Non dovrebbero esserci ribaltoni sullo staff tecnico. Chi è Edin ...

