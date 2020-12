Rho, nuovo Emporio della solidarietà: in due mesi 3.160 nuovi impoveriti da Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Dal 18 ottobre, data del Dpcm con il quale il governo ha imposto le nuove limitazioni anti contagio, sono aumentate del 45% le persone che sono ricorse agli Empori della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Dal 18 ottobre, data del Dpcm con il quale il governo ha imposto le nuove limitazioni anti contagio, sono aumentate del 45% le persone che sono ricorse agli Empori...

