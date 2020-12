Revenge porn, ex Sassuolo vittima dell'amante (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono rimasti tutti sorpresi al Sassuolo . Inevitabile la consegna del silenzio sulla singolare vicenda, anche perché il caso riguarda un giocatore che ormai non fa più parte del club emiliano. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono rimasti tutti sorpresi al. Inevitabile la consegna del silenzio sulla singolare vicenda, anche perché il caso riguarda un giocatore che ormai non fa più parte del club emiliano. Il ...

SecolodItalia1 : Ex calciatore del Sassuolo vittima di revenge porn: lui la lascia e lei invia filmini hard alla famiglia… - sportli26181512 : Revenge porn, ex Sassuolo vittima dell'amante: Il calciatore, che ora milita in un'altra squadra di Serie A, ha sub…

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Ferrara, donna finisce nuda sul web vittima di una vendetta dell’ex La Nuova Ferrara Ex Sassuolo vittima di revenge porn, video girato e diffuso senza il suo consenso Lui, uomo sposato, lascia l'amante che decide di vendicarsi inviando un filmato che riprendeva i loro rapporti di intimità alla moglie. Il Giornale: Ex calciatore del Sassuolo vittima del revenge porn La sua amante non aveva retto all'addio e aveva condiviso sulla chat della famiglia alcuni video e foto osè. Lui l'ha denunciata ed è in attesa della prima udienza ... Lui, uomo sposato, lascia l'amante che decide di vendicarsi inviando un filmato che riprendeva i loro rapporti di intimità alla moglie.La sua amante non aveva retto all'addio e aveva condiviso sulla chat della famiglia alcuni video e foto osè. Lui l'ha denunciata ed è in attesa della prima udienza ...