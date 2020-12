Regione Lazio. Finanziati 100 progetti vincitori del bando regionale per i dottorati industriali (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono stati pubblicati i 100 progetti vincitori del bando regionale per i dottorati industriali, pensato per dare vita ad altrettanti percorsi di alta specializzazione, molto innovativi, coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3) regionale e con un programma formativo integrato da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese. Scopo dell’avviso pubblico (“Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio – incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese”) – finanziato con 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, integrati con ulteriore milione e 350mila euro per poter soddisfare tutte le domande – quello di far nascere dottorati ad alto contenuto innovativo promossi dalle partnership ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono stati pubblicati i 100delper i, pensato per dare vita ad altrettanti percorsi di alta specializzazione, molto innovativi, coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3)e con un programma formativo integrato da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese. Scopo dell’avviso pubblico (“Intervento per il rafforzamento della ricerca nel– incentivi per idi innovazione per le imprese”) – finanziato con 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, integrati con ulteriore milione e 350mila euro per poter soddisfare tutte le domande – quello di far nasceread alto contenuto innovativo promossi dalle partnership ...

fattoquotidiano : Lazio, la Regione dà buoni per il taxi ai professori contro gli assembramenti sui mezzi pubblici. Esclusi presidi e… - Dario14000911 : ADERIAMO CONTRO LA DITTATURA Il Dott. MARIANO AMICI, primo a ricorrere al TAR contro l'obbligo del vaccino antinfl… - andreaturco79 : RT @diarioromano: L’iniziativa da sostenere: creare un #Politecnico a Roma. Il progetto, presentato dalla #Regione Lazio, porterebbe rinas… - SubyNews : #AGOSTA - Oltre 200mila euro per il Cammino di san Benedetto dalla Regione Lazio - I sentieri del cammino di San B… - LavoroLazio_com : Roma, assembramenti a La Rinascente e in via del Corso. Cobas: 'Intanto pag... -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Regione Lazio, finanziati 100 dottorati industriali promossi da università e imprese Il Messaggero ZONA GIALLA SENZA ULTERIORI RESTRIZIONI PER MEGASTORE E MERCATI NEL WEEK END ZONA GIALLA SENZA ULTERIORI RESTRIZIONI PER MEGASTORE E MERCATI NEL WEEK END Non sarà rinnovata infatti l'ordinanza che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di ve ... Covid-19. Anastasìa: “Perché non è prioritario il vaccino ai detenuti?” “Come mai i detenuti e le detenute non sono elencati tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale contro il Covid-19?”. È la domanda che si pone in un post su Facebook, Stefano Anastasìa, Gar ... ZONA GIALLA SENZA ULTERIORI RESTRIZIONI PER MEGASTORE E MERCATI NEL WEEK END Non sarà rinnovata infatti l'ordinanza che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di ve ...“Come mai i detenuti e le detenute non sono elencati tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale contro il Covid-19?”. È la domanda che si pone in un post su Facebook, Stefano Anastasìa, Gar ...