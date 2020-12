Regali in serie e classici da rivedere

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Luca Beatrice Niente viaggi, niente sci, né casa al mare, pochissimi amici e parenti contingentati. Niente viaggi, niente sci, né casa al mare, pochissimi amici e parenti contingentati. Resto in città a visitare qualche museo? Proprio no, tutto chiuso come i teatri. E, per la prima volta in oltre mezzo secolo di vita, non ci sarà neppure il tradizionale film di Natale e il divieto si allungherà fino oltre l'Epifania e chissà quanto ancora, essendo ormai dimostrato che cinema, sale concerti e teatri sono luoghi di quasi certo contagio. Mah... Per tanto tempo abbiamo sentito dire che vedere un film in tv non è mai come sul grande schermo, affermazione tanto banale quanto sostenere che stare troppo davanti al pc rincretinisce. Se il computer ha salvato la scuola e il lavoro, il video ci sta permettendo di non perdere contatto con ciò che da oltre un secolo è considerato ...