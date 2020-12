Real Madrid | squadra giovanile vince 31-0 Gli avversari | “Siamo indignati”

Leggi su instanews

(Di domenica 13 dicembre 2020), polemiche in Spagna per la vittoria della formazioneUnder 9 contro il Villaverde. Vittoria per 31-0. Sui social la reazione degli. Scattano le polemiche Una formazionedel(websource)Una formazionedel31-0, umilia glie scatta la polemica. Praticamente un gol a partita, visto che contro il Villaverde i “blancos” hanno avuto vita (fin troppo) facile. Sette gol nei primi 7 minuti di partita. E dopo 20 minuti le reti erano ben 17. Si tratta di bambini (classe 2011) ma sono pur sempre formazioni ufficiali giovanili di club internazionali. E ...