Real Madrid | i giovani vincono 31-0 | la società avversaria protesta

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Di storie così se ne sentono spesso. Le grandi squadre, che nelle categorieli affrontano collettivi molto meno attrezzati, trovano frequentemente vittorie molto larghe. A volte, gli sconfitti non accettano di subire quelle che sono vere e proprie umiliazioni. E’ il caso del SAD Villaverde, sconfitto 31-0 dagli under 9 del. “Vogliamo esprimere la nostra indignazione per questo tipo di situazioni nel calciole – si legge in un tweet del piccolo club spagnolo -. Da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare punteggi così larghi e dall’altro dalla Federazione è necessario che si intervenga per una ristrutturazione di queste categorie“. Il, per evitare polemiche, non aveva pubblicato il punteggio del match sui social. ...