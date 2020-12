Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la figlia Luna debutta per Telethon (Di domenica 13 dicembre 2020) Capelli scuri come la sua mamma e sguardo dolce come il suo papà: Luna, figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, debutta come piccola attrice per Telethon. Attrice di successo e donna dal cuore grande, Rocio è stata fra i protagonisti dello show in prima serata, andato in onda in Rai, a sostegno della Fondazione. Un appuntamento, intitolato Festa di Natale, con tanti ospiti famosi, da Nek a Gigi D’Alessio, passando per Paolo Belli e Serena Rossi. Ambasciatori della missione di Telethon tanti volti famosi: Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Serena Bortone, Vittoria Puccini, Stefano Fresi, Enrico Ruggeri, Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Ma la Morales non si è fermata qui ha ... Leggi su dilei (Di domenica 13 dicembre 2020) Capelli scuri come la sua mamma e sguardo dolce come il suo papà:dicome piccola attrice per. Attrice di successo e donna dal cuore grande,è stata fra i protagonisti dello show in prima serata, andato in onda in Rai, a sostegno della Fondazione. Un appuntamento, intitolato Festa di Natale, con tanti ospiti famosi, da Nek a Gigi D’Alessio, passando per Paolo Belli e Serena Rossi. Ambasciatori della missione ditanti volti famosi: Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Serena Bortone, Vittoria Puccini, Stefano Fresi, Enrico Ruggeri, Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Ma lanon si è fermata qui ha ...

HuaweiP38 : @Gnarrrgh che poi magari il pulmino per portare a scuola i bambini rom è pure appaltato alla cooperativa di Raoul Bova - IcrewplayL : Libri, vip e non solo: Le regole dell’acqua l’autobiografia di Raul Bova - Heartbeat_Noise : E tu sempre più Raoul Bova - vitoebasta : @alessiuccio4 Una vaga somiglianza con Raoul Bova. - ashscheeks : non si parla abbastanza di the tourist raga johnny depp, angelina jolie, christian de sica, raoul bova e nino frass… -