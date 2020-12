Ranieri: “Abbiamo fatto una bella partita, Lozano e Petagna hanno cambiato l’inerzia. Servono punti prima di Natale” (Di domenica 13 dicembre 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo la sconfitta di Napoli:“Un peccato perché avevamo fatto una gran bella partita ma dovevamo essere più cinici e precisi: abbiamo avuto opportunità stupende per chiuderla, ma i cambi di Lozano e Petagna hanno cambiato l’inerzia. La squadra però mi è piaciuta, è stata bella, determinata e ha creato occasioni grazie a un buon calcio. Dispiace tantissimo perdere, ma dobbiamo reagire cercando di far punti in queste ultime tre partite che ci separano al Natale, solo con quelli possiamo farlo passare bene a noi, al presidente e ai tifosi. Non ci scoraggiamo, lotteremo su ogni pallone”. Che emozione nel ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo la sconfitta di Napoli:“Un peccato perché avevamouna granma dovevamo essere più cinici e precisi: abbiamo avuto opportunità stupende per chiuderla, ma i cambi di. La squadra però mi è piaciuta, è stata, determinata e ha creato occasioni grazie a un buon calcio. Dispiace tantissimo perdere, ma dobbiamo reagire cercando di farin queste ultime tre partite che ci separano al Natale, solo con quelli possiamo farlo passare bene a noi, al presidente e ai tifosi. Non ci scoraggiamo, lotteremo su ogni pallone”. Che emozione nel ...

