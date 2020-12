Rai | Flati M5s | ' Pd primo nei talk show | con che coraggio si lamenta?'  

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "E' davvero incredibile che nel Pd si manifestino perplessità per alcune scelte Rai che minerebbero il pluralismo del servizio pubblico. Basta guardare i numeri: stando a un recente monitoraggio Agcom riferito a novembre 2020, il Partito democratico è la forza politica che ottiene più spazio neiRai, seguito da Lega, Forza Italia e con il MoVimento 5 Stelle in quarta posizione, con ben tre ore in meno rispetto al Pd". Lo dice Francesca, deputata del M5s e componente della Vigilanza. "Con chesino degli spazi riservati a due ministri della Repubblica, Spadafora e Di Maio? Serve un po' di onestà intellettuale: così si supera il limite”, aggiunge