Quincy Promes, guai per il giocatore dell’Ajax arrestato all’alba (Di domenica 13 dicembre 2020) Il nazionale olandese e calciatore dell’Ajax, Quincy Promes, sarebbe finito in manette per un episodio molto grave. I dettagli. L’attaccante Quincy Promes in forza all’Ajax è finito in manette. L’esterno offensivo 28enne è attualmente sottoposto a provvedimento di fermo per una aggressione avvenuta non adesso ma ormai alcuni mesi fa. Era luglio quando il giocatore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020) Il nazionale olandese e calciatore, sarebbe finito in manette per un episodio molto grave. I dettagli. L’attaccantein forza all’Ajax è finito in manette. L’esterno offensivo 28enne è attualmente sottoposto a provvedimento di fermo per una aggressione avvenuta non adesso ma ormai alcuni mesi fa. Era luglio quando ilL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DiMarzio : Dall'Olanda: Quincy #Promes arrestato per accoltellamento - ontoxy : RT @sportface2016: #Ajax sotto shock, arrestato Quincy #Promes: è sospettato di accoltellamento - francobus100 : Ajax, arrestato l'attaccante Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in famiglia - MomentiCalcio : #Ajax, arrestato #QuincyPromes: l’attaccante coinvolto in una rissa con parenti - fabrizietto67 : ULTRAS LIBERI ???????? Arrestato il calciatore dell'Ajax Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in fa… -