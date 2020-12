Quicy Promes nei guai | è stato arrestato | accusa di accoltellamento

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 dicembre 2020) Una brutta vicenda che riguarda il mondo del calcio: Quincy, attaccante dell’Ajax èarre, l’è durissima: è sospettato di. La notizia è stata lanciata direttamente dal De Telegraaf e l’episodio risalirebbe alla fine di luglio. Secondo quanto ricostruito il grave gesto di sarebbe verificato in un capannone ad Abcoude durante una festa in famiglia ed una persona coinvolta sarebbe rimasta gravemente ferita con una lesione al ginocchio.non si è presentato all’allenamento. I dettagli sull’aggressione di(Photo by Catherine Ivill/Getty Images)Ai microfoni di FoxSports NL il giornalista John van den Heuvel ha spiegato che “l’aggressione con gravi lesioni fisiche porta ad un massimo di quattro anni di ...