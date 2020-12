"Quell'uomo si deve dimettere". La richiesta del sottosegretario Sileri che imbarazza il governo / Guarda (Di domenica 13 dicembre 2020) "Credo che la cosa migliore, avendo visto i verbali del Cts dove lui è sempre assente, sia che il Segretario generale si dimetta. Esigo una risposta su questo maledetto Piano pandemico". Con queste dure parole il sottosegretario alla Salute, Pierpoalo Sileri, ha chiesto le dimissioni di Giuseppe Ruocco. Lo ha fatto in diretta ospite di Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7. L'accusa è Quella di aver ignorato l'importanza del piano pandemico sul coronavirus. Sileri accusa anche il dirigente di essere sempre assente durante le riunioni del Cts: "Lo dico da mesi. Io odio il pressapochismo. Ho fatto diverse domande sui piani pandemici ed esigo una risposta che non mi è mai stata data", spiega riferendosi proprio a Ruocco. Parole pesanti commenta Giletti in studio rivolgendosi ad una altro ospite della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) "Credo che la cosa migliore, avendo visto i verbali del Cts dove lui è sempre assente, sia che il Segretario generale si dimetta. Esigo una risposta su questo maledetto Piano pandemico". Con queste dure parole ilalla Salute, Pierpoalo, ha chiesto le dimissioni di Giuseppe Ruocco. Lo ha fatto in diretta ospite di Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7. L'accusa èa di aver ignorato l'importanza del piano pandemico sul coronavirus.accusa anche il dirigente di essere sempre assente durante le riunioni del Cts: "Lo dico da mesi. Io odio il pressapochismo. Ho fatto diverse domande sui piani pandemici ed esigo una risposta che non mi è mai stata data", spiega riferendosi proprio a Ruocco. Parole pesanti commenta Giletti in studio rivolgendosi ad una altro ospite della ...

insopportabile : Quel 1982 rimane scolpito tra i ricordi più belli quando tutto era grigio, spento, con un futuro incerto. Quell'uom… - MinoRaiola : In quell’indimenticabile estate del Mondiale ‘82 Paolo Rossi è diventato il simbolo dell’Italia. Per gli italiani a… - argentaeheart : real talk quell'uomo era tipo mio padre alle medie uno dei best professori che io abbia mai avuto se amo la matematica è grazie a lui - morsmordraco : RT @jemenfousoui: Perché questo concetto contribuisce a dividere le donne in “vere donne” e non, facendo soffrire chi non risponde a questo… - beadepascalis : RT @jemenfousoui: Perché questo concetto contribuisce a dividere le donne in “vere donne” e non, facendo soffrire chi non risponde a questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quell uomo “Quell’uomo si masturba”: ragazze chiamano la polizia, caccia al maniaco LeccePrima Mestre (Venezia) – Rachele si lancia sui binari e salva 35enne rumeno “È successo tutto in una frazione di secondo, fatico ancora a mettere in ordine i pezzi. Ho visto quell’uomo alzarsi di scatto e l’ho seguito, gettandomi su di lui. Ho agito d’istinto, mi sentivo resp ... “Quell’uomo si masturba”: ragazze chiamano la polizia, caccia al maniaco È successo ieri sera. Il soggetto, di mezza età, segnalato nel grande parcheggio accanto all'università. A richiede soccorso, due 17enni rimaste allibite. Sul posto sono arrivate le volanti per le ric ... “È successo tutto in una frazione di secondo, fatico ancora a mettere in ordine i pezzi. Ho visto quell’uomo alzarsi di scatto e l’ho seguito, gettandomi su di lui. Ho agito d’istinto, mi sentivo resp ...È successo ieri sera. Il soggetto, di mezza età, segnalato nel grande parcheggio accanto all'università. A richiede soccorso, due 17enni rimaste allibite. Sul posto sono arrivate le volanti per le ric ...