Quasi 500 morti e crollo dei tamponi. Ma sono pessime notizie sul tasso di positività: coronavirus, l'ultimo bollettino (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute sui nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, parlano di 17.938 persone colpite su 152.697 tamponi eseguiti. L'indice di positività sale all'11,7%, mentre ieri era al 10.1%. I morti sono 484. Cala il numero delle terapie intensive (-41) e dei ricoveri ordinari (-333). Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in zona gialla, l'Abruzzo torna arancione. Le vittime sono in totale 64.520. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.843.712. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 12 dicembre ha segnalato 19.903 nuovi casi (con 196mila tamponi) e 649 vittime. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 16.270, per un totale di 1.093.161. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati del ministero della Salute sui nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, parlano di 17.938 persone colpite su 152.697eseguiti. L'indice disale all'11,7%, mentre ieri era al 10.1%. I484. Cala il numero delle terapie intensive (-41) e dei ricoveri ordinari (-333). Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in zona gialla, l'Abruzzo torna arancione. Le vittimein totale 64.520. I casi totali, compresie guariti, raggiungono quota 1.843.712. L'pubblicato ieri sabato 12 dicembre ha segnalato 19.903 nuovi casi (con 196mila) e 649 vittime. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore,16.270, per un totale di 1.093.161. ...

