Quanto zucchero mangiare al giorno? Attenzione | ecco la verità

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dovreste fare moltaalla quantità diche ogniingerire. Proprio su questi argomento si è espresso anche l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Salute dando alcuni suggerimenti e alcune linee guida che tutti noi dovremmo seguire per una corretta alimentazione bilanciata. Ma qual è la giusta dose diche si puòin un? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. LoLoè un alimento fondamentale e frequente all’interno della nostra alimentazione, tuttavia non bisogna rischiare un sovra dosaggio ed è per questo che è importante saperesi puòal. Un cucchiaino ...