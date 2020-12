Quanti soldi ha guadagnato Roger Federer nel 2020? Cifre milionarie e apre quattro nuovi sottomarchi (Di domenica 13 dicembre 2020) Roger Federer nonostante sia lontano dai campi di gioco da tempo, a causa di un problema al ginocchio per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, continua a macinare numeri impressionanti con il suo brand. Secondo quanto riportato dal giornale svizzero Aargauer Zeitung, il campione elvetico ha registrato, attraverso la sua società Tenro AG, quattro nuovi marchi: The Roger Clubhouse, The Roger Wildcard, The Roger Center Court e Roger Advantage. Federer in questo 2020 decisamente negativo a livello sportivo, come detto a causa dell’infortunio al ginocchio, si è potuto consolare con i 105 milioni di euro guadagnati da contratti pubblicitari e introiti extra tennis. Una cifra da capogiro che fa del ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)nonostante sia lontano dai campi di gioco da tempo, a causa di un problema al ginocchio per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, continua a macinare numeri impressionanti con il suo brand. Secondo quanto riportato dal giornale svizzero Aargauer Zeitung, il campione elvetico ha registrato, attraverso la sua società Tenro AG,marchi: TheClubhouse, TheWildcard, TheCenter Court eAdvantage.in questodecisamente negativo a livello sportivo, come detto a causa dell’infortunio al ginocchio, si è potuto consolare con i 105 milioni di euro guadagnati da contratti pubblicitari e introiti extra tennis. Una cifra da capogiro che fa del ...

CarloCalenda : Quarto giorno dalla pubblicazione delle bozze del Recovery Plan. Continua il dibattito su quanti soldi sono stati m… - MimmoMoramarco : Pensavo, questi bastardi delinquenti criminali al #governo in #Italia e in #europa, quanti soldi hanno ricevuto per… - Paoloundici : RT @gbarbacetto: Adesso voglio vedere quanti di quelli che piangevano per la 'chiusura' di Radio Radicale protesteranno per la chiusura di… - Frankf1842 : RT @gbarbacetto: Adesso voglio vedere quanti di quelli che piangevano per la 'chiusura' di Radio Radicale protesteranno per la chiusura di… - ricrrooll : RT @gbarbacetto: Adesso voglio vedere quanti di quelli che piangevano per la 'chiusura' di Radio Radicale protesteranno per la chiusura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Quanti soldi ha guadagnato Anthony Joshua? Montepremi milionario per la difesa dei 4 Mondiali OA Sport Quanti soldi ha guadagnato Roger Federer nel 2020? Cifre milionarie e apre quattro nuovi sottomarchi Roger Federer nonostante sia lontano dai campi di gioco da tempo, a causa di un problema al ginocchio per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, continua a macinare numeri impressi ... Pippa Middleton nella bufera: spunta la cifra esorbitante spesa per il matrimonio Pippa Middleton è la sorella di Kate Middleton. Anche lei ha avuto un matrimonio da favola, ma la cifra ha indignato gli inglesi. Roger Federer nonostante sia lontano dai campi di gioco da tempo, a causa di un problema al ginocchio per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, continua a macinare numeri impressi ...Pippa Middleton è la sorella di Kate Middleton. Anche lei ha avuto un matrimonio da favola, ma la cifra ha indignato gli inglesi.