"Quando iniziamo coi vaccini". Arcuri tragicomico, altra rovinosa gaffe: in che mani siamo? / Video (Di domenica 13 dicembre 2020) Ennesima brutta figura di Domenico Arcuri durante la presentazione della campagna nazionale del vaccino anti Covid che partirà a metà gennaio. Ma il commissario Arcuri, durante l'incontro, ha detto: "Inizierà a metà febbraio", per poi correggersi con "metà gennaio". dopo che qualcuno deve avergli fatto notare dell'errore. Il simbolo scelto è quello di un fiore, una primula. Cerimoniere della presentazione è stato l'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. "L'Italia rinasce con un fiore" è lo slogan che accompagna il simbolo e che sarà presente in tutta la campagna. "Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ennesima brutta figura di Domenicodurante la presentazione della campagna nazionale del vaccino anti Covid che partirà a metà gennaio. Ma il commissario, durante l'incontro, ha detto: "Inizierà a metà febbraio", per poi correggersi con "metà gennaio". dopo che qualcuno deve avergli fatto notare dell'errore. Il simbolo scelto è quello di un fiore, una primula. Cerimoniere della presentazione è stato l'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico. "L'Italia rinasce con un fiore" è lo slogan che accompagna il simbolo e che sarà presente in tutta la campagna. "Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di ...

