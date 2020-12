Psg, Verratti: “Ogni giorno chiedo a Neymar e Mbappe di restare” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Certo che mi interessa sapere cosa faranno Ney e Kylian. Ogni giorno chiedo a Neymar e Mbappé di restare al Psg! A volte chiedo a Kylian: ‘Hai già firmato un nuovo contratto?’ Penso che arriveranno presto ad un accordo, perché entrambi si sentono bene qui. Sono innamorato di questo club. Il mio sogno è vincere la Champions League con il Parigi. Sarebbe un momento storico”. Lo ha detto Marco Verratti in un’intervista ai microfoni di “Telefoot”, in cui ha ammesso di essere molto attento al futuro di Neymar e Kylian Mbappe, due punti fermi importantissimi per il suo Paris Saint Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “Certo che mi interessa sapere cosa faranno Ney e Kylian. Ognie Mbappé di restare al Psg! A voltea Kylian: ‘Hai già firmato un nuovo contratto?’ Penso che arriveranno presto ad un accordo, perché entrambi si sentono bene qui. Sono innamorato di questo club. Il mio sogno è vincere la Champions League con il Parigi. Sarebbe un momento storico”. Lo ha detto Marcoin un’intervista ai microfoni di “Telefoot”, in cui ha ammesso di essere molto attento al futuro die Kylian, due punti fermi importantissimi per il suo Paris Saint Germain. SportFace.

