Psg, Verratti ammette: “Ogni giorno chiedo a Mbappé e Neymar se hanno rinnovato…” (Di domenica 13 dicembre 2020) I rumors di mercato che coinvolgono il Paris Saint-Germain e i suoi calciatori più importanti continuano e rendono partecipi anche gli altri componenti della squadra. Lo confessa Marco Verratti, centrocampista italiano dei parigini, che ai microfoni di Telefoot ha commentato le voci del possibile rinnovo di Neymar e Mbappé.Verratti: "chiedo ogni giorno se hanno rinnovato"caption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="358" Neymar Psg (twitter Psg)/caption"Certo che mi interessa sapere cosa faranno Ney e Kylian", ha detto Verratti. "Ogni giorno chiedo a Neymar e Mbappé di restare al Psg! A volte chiedo a Kylian: 'Hai già firmato un nuovo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) I rumors di mercato che coinvolgono il Paris Saint-Germain e i suoi calciatori più importanti continuano e rendono partecipi anche gli altri componenti della squadra. Lo confessa Marco, centrocampista italiano dei parigini, che ai microfoni di Telefoot ha commentato le voci del possibile rinnovo di: "ogniserinnovato"caption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="358"Psg (twitter Psg)/caption"Certo che mi interessa sapere cosa faranno Ney e Kylian", ha detto. "Ognidi restare al Psg! A voltea Kylian: 'Hai già firmato un nuovo ...

IvanLUHS : @__davidluhg__ Psg still had players Thiago Silva, Cavani and Verratti - Psg_jrod : @Aliotop_off Verratti : ?? - psg_atletico83 : RT @footpassssion: Verratti ?? - LW_PSG : Verratti - Hakim_psg : RT @footpassssion: Verratti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Verratti Verratti, Psg, l’Equipe e le nuove accuse: «Speriamo non salti altre partite decisive...». Nel mirino la sua... Corriere della Sera Paris Saint-Germain: Verratti non vuole lasciare i francesi Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, rimane uno dei calciatori più forti nel suo ruolo. Ecco perchè da tempo si parla tanto del suo futu ... Psg-Lione, le probabili formazioni: Tuchel e Garcia si contendono il primato in Ligue 1 Le probabili formazioni di Psg-Lione, big match della quattordicesima giornata di scena al Parco dei Principi decisivo per il primato in Ligue 1 ... Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, rimane uno dei calciatori più forti nel suo ruolo. Ecco perchè da tempo si parla tanto del suo futu ...Le probabili formazioni di Psg-Lione, big match della quattordicesima giornata di scena al Parco dei Principi decisivo per il primato in Ligue 1 ...