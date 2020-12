Psg-Lione, Neymar in lacrime: brutto infortunio alla caviglia (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Finale concitato tra Psg e Lione, big match della Ligue 1. I ragazzi di Rudi Garcia difendono in tutte le maniere l’1-0 conquistato e negli ultimi secondi della partita arriva un fallaccio di Mendes che randella Neymar: il giocatore brasiliano si contorce dal dolore e scoppia anche in lacrime per un problema alla caviglia sinistra. Espulsione diretta per Mendes, ma Neymar rischia di saltare diverse partite. L’entità dell’infortunio si saprà nelle prossime ore. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Finale concitato tra Psg e, big match della Ligue 1. I ragazzi di Rudi Garcia difendono in tutte le maniere l’1-0 conquistato e negli ultimi secondi della partita arriva un fccio di Mendes che randella: il giocatore brasiliano si contorce dal dolore e scoppia anche inper un problemasinistra. Espulsione diretta per Mendes, marischia di saltare diverse partite. L’entità dell’si saprà nelle prossime ore. In alto il. SportFace.

PieAgo95 : ?? Grave infortunio per #Neymar Nei minuti finali della sfida contro il #Lione, la stella del #PSG esce dal campo,… - Ilmionome_nss1 : RT @calciomercatoit: ?? Brutto infortunio per #Neymar nel finale di #PsgLione ?? - RafLapo : Giornata movimentata ed importante in #Ligue1 - matteoduranti10 : RT @calciomercatoit: ?? Brutto infortunio per #Neymar nel finale di #PsgLione ?? - ETGazzetta : #Psg, serata da incubo! Il #Lione vince con #Kadewere e #Neymar esce in barella...#Ligue1 -