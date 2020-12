Promes è stato arrestato in Olanda per accoltellamento (Di domenica 13 dicembre 2020) Quincy Promes, attaccante dell’Ajax utilizzato anche nell’ultima sfida di Champions contro l’Atalanta, è stato arrestato in Olanda per accoltellamento. La notizia è stata riportata dal De Telegraaf, l’arresto è avvenuto stamattina per un episodio che si riferisce alla scorsa estate. Foto: football-oranje-com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Quincy, attaccante dell’Ajax utilizzato anche nell’ultima sfida di Champions contro l’Atalanta, èarreinper. La notizia è stata riportata dal De Telegraaf, l’arresto è avvenuto stamattina per un episodio che si riferisce alla scorsa estate. Foto: football-oranje-com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

