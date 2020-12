Processo De Girolamo, parla il marito Boccia: “Famiglia devastata, sorretti da amore” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi torna a parlare del Processo a Nunzia De Girolamo, e a farlo è proprio il marito, il Ministro Francesco Boccia in un’intervista all’Adnkronos. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie accetta di parlare, ribadendolo più volte, che lo fa solo da marito di Nunzia De Girolamo. “Non ho mai parlato pubblicamente proprio per rispetto del lavoro della magistratura. E anche nei momenti più difficili – dice Boccia – le ho sempre detto che in Italia c’è sempre un giudice che giudica un altro giudice, e da questo punto di vista il sistema è garantista. Ma il tempo trascorso è umanamente inaccettabile così come lo è per le tantissime persone che si sono trovate e si trovano nella stessa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi torna are dela Nunzia De, e a farlo è proprio il, il Ministro Francescoin un’intervista all’Adnkronos. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie accetta dire, ribadendolo più volte, che lo fa solo dadi Nunzia De. “Non ho maito pubblicamente proprio per rispetto del lavoro della magistratura. E anche nei momenti più difficili – dice– le ho sempre detto che in Italia c’è sempre un giudice che giudica un altro giudice, e da questo punto di vista il sistema è garantista. Ma il tempo trascorso è umanamente inaccettabile così come lo è per le tantissime persone che si sono trovate e si trovano nella stessa ...

StefanoCinquini : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… - francoscoca : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… - mariamacina : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… - VaniaDelli : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… - nuccia20 : RT @carloalberto: La storia infinita dei manettari si ripete, con l’ennesima vittima incolpevole. La responsabilità non è di magistrati inc… -