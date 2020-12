Prezzo delle azioni Disney a livelli record per il successo di Disney+

Leggi su invezz

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ledi The WaltCompany (NYSE: DIS) sono aumentate del 13,6% venerdì dopo che la società ha annunciato risultati impressionanti per il periodo recente, oltre a numerose nuove funzionalità e un aumento dei prezzi. Analisi fondamentale: risultati impressionantiha affermato che la sua piattaforma di streaming+ lanciata di recente ha ora 86,8 milioni di abbonati, che rappresentano una crescita di oltre 13 milioni di nuovi abbonati in meno di due mesi. Su tutte le piattaforme,ha complessivamente 137 milioni di abbonati. Si prevede che questi numeri continueranno a crescere poiché+ prevede di espandere i propri servizi in Europa dell’Est, Corea del Sud, Hong Kong e altri mercati. Entro il 2024, l’azienda prevede di avere da 230 a 260 ...