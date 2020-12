Previsioni Meteo della Sera di Domenica 13 Dicembre 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 13 Dicembre , Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 13 Dicembre 2020? In Serata non sono attese variazioni delle condizioni Meteo, con tempo uggioso ma asciutto. Neve dai 700 metri di quota. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco ledel 13a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 13? Inta non sono attese variazioni delle condizioni, con tempo uggioso ma asciutto. Neve dai 700 metri di quota. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - NewSicilia : +++ PREVISIONI METEO SICILIA +++ Nessuna allerta ma ancora condizioni meteo avverse #Newsicilia - astigov : Nebbie tra la notte e il mattino in pianura, poi velato | Previsioni meteo 14 dicembre 2020 - SC4RECROWS : RT @salernotoday: Allerta meteo: le previsioni nel salernitano, danni ad Agropoli per un fulmine e frana a Pellezzano -