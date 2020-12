Previsioni meteo 14 dicembre: giornata di sole, ma attenzione ai possibili rovesci (Di domenica 13 dicembre 2020) Bel tempo in avvio di settimana: sole nel corso della mattinata per la giornata di lunedì ma attenzione alle nuvole e alle piogge in arrivo nel corso della giornata Sarà un avvio di settimana all’insegna del sole e di temperature più gradevoli rispetto a quelle degli ultimi giorni ma con un occhio alle piogge che insisteranno su alcune zone dell’Italia, in particolare dal pomeriggio in poi. Lunedì 14 dicembre si consoliderà dunque quell’inizio di bel tempo già registrato, seppur con una certa irregolarità, nella giornata di domenica 12 dicembre. La mattinata si aprirà con schiarite in quasi tutto il centro nord ma le prime nuvole più consistenti potrebbero fare la loro comparsa in diverse province già dopo mezzogiorno. Mentre i rovesci ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Bel tempo in avvio di settimana:nel corso della mattinata per ladi lunedì maalle nuvole e alle piogge in arrivo nel corso dellaSarà un avvio di settimana all’insegna dele di temperature più gradevoli rispetto a quelle degli ultimi giorni ma con un occhio alle piogge che insisteranno su alcune zone dell’Italia, in particolare dal pomeriggio in poi. Lunedì 14si consoliderà dunque quell’inizio di bel tempo già registrato, seppur con una certa irregolarità, nelladi domenica 12. La mattinata si aprirà con schiarite in quasi tutto il centro nord ma le prime nuvole più consistenti potrebbero fare la loro comparsa in diverse province già dopo mezzogiorno. Mentre i...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia. Raccomandiamo prudenza alla guida per chi si mette in viaggio. Controllate sempre eff… - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'#Europa Circolazione di bassa pressione con valori di pressione al suolo fino a 1000 h… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nubi e schiarite. Vento di Tramontana con intensità di 1 km/h. Raffiche fin… - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 16°C. Consulta meteo e previsioni › -