Preseason NBA 2020/2021: Warriors ok all'esordio, 25 punti di Antetokounmpo per i Bucks (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella notte si è giocata la seconda giornata della Preseason NBA 2020/2021. I Golden State Warriors, tornati in campo per la prima volta dopo l'ultimo match giocato a marzo, trovano una vittoria contro i Denver Nuggets. I Milwaukee Bucks vengono sconfitti dai Dallas Mavericks nonostante i 25 punti di un Giannis Antetokounmpo già in ottima forma in vista dell'inizio dela regular season. Dopo quasi un anno scendono in campo i Cleveland Cavaliers, che battono gli Indiana Pacers 107-104.

