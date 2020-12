Premier | il Tottenham si ferma sull’1-1 col Crystal Palace Chance di sorpasso per il Liverpool

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si èto ildi José Mourinho, soltanto un pareggio per 1-1 in casa del. Gli Spurs sono andati in vantaggio con il gol di Harry Kane al 23?, nel secondo tempo la squadra di Roy Hodgson ha trovato il gol del pari con Schlupp all’81’. Con questo punto ilsale a 25 punti in vetta alla classifica ma per il, in campo adesso contro il Fulham, c’è una grande occasione per il. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.