Prandelli, disastro totale. Ha rialzato la Fiorentina solo a parole (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha tutto il nostro rispetto, ma è uno di quegli allenatori che hanno copertura mediatica anche quando fa disastri. E’ arrivato e la Fiorentina aveva 8 punti, dopo quattro partite (tutte sue) i viola ne hanno 9 (appena uno in più) e sarebbero stati otto se Milenkovic non avesse agganciato il pareggio contro il Genoa al minuto numero 98. Diversamente Prandelli avrebbe fatto zero punti in quattro partite. Prandelli continua a sostenere che la squadra è bloccata psicologicamente, ma bisogna essere onesti e dire che l’ha bloccata lui con scelte non adeguate. Prandelli dovrebbe memorizzare un concetto: quando si subentra, non bisogna concentrarsi sul collega che l’ha preceduto (nel caso specifico Iachini) ma su quanto occorre trasmettere. Sull’onda di uno sproporzionato sentimento mediatico ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesareha tutto il nostro rispetto, ma è uno di quegli allenatori che hanno copertura mediatica anche quando fa disastri. E’ arrivato e laaveva 8 punti, dopo quattro partite (tutte sue) i viola ne hanno 9 (appena uno in più) e sarebbero stati otto se Milenkovic non avesse agganciato il pareggio contro il Genoa al minuto numero 98. Diversamenteavrebbe fatto zero punti in quattro partite.continua a sostenere che la squadra è bloccata psicologicamente, ma bisogna essere onesti e dire che l’ha bloccata lui con scelte non adeguate.dovrebbe memorizzare un concetto: quando si subentra, non bisogna concentrarsi sul collega che l’ha preceduto (nel caso specifico Iachini) ma su quanto occorre trasmettere. Sull’onda di uno sproporzionato sentimento mediatico ...

AleCat_91 : spiaze ma Bargiggia per me ha perfettamente ragione, un altro che è stato insultato da tifosi che preferiscono vive… - clikservernet : Prandelli, disastro totale. Ha rialzato la Fiorentina solo a parole - Noovyis : (Prandelli, disastro totale. Ha rialzato la Fiorentina solo a parole) Playhitmusic - - vtdm90 : RT @Paolo_Bargiggia: L'ho detto e scritto appena annunciato Prandelli da Commisso. Adesso non dimentico i tifosi beceri della @acffiorentin… - Paolo_Bargiggia : L'ho detto e scritto appena annunciato Prandelli da Commisso. Adesso non dimentico i tifosi beceri della… -