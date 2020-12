Pordenone-Brescia | formazioni e tv

(Di domenica 13 dicembre 2020), match valido per la dodicesima giornata di Serie B, si giocherà martedì 15 dicembre al Guido Tenghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) alle ore 21.00. Si scontreranno due squadre che viaggiano al centro della classifica cadetta. Il nuovodi Dionigi ha sorriso contro la capolista Salernitana con un bel 3-1. Ildi Tesser ha perso alcuni colpi nelle recenti uscite, nell’ultima gara ha perso per 1-0 contro il Pisa. Come arrivano le squadre? QuiI neroverdi vogliono riscattare lo schiaffo subito contro il Pisa. Ladi Tesser, dopo il campionato positivo della scorsa annata, aveva tutt’altre ambizioni. Ora quel posto a metà classifica è un peso enorme, se si vuole rientrare nella corsa playoff bisogna cercare di guadagnare più ...

