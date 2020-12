Pittoni (Lega): “I concorsi ordinari non produrranno docenti per il prossimo anno, Azzolina rifletta” (Di domenica 13 dicembre 2020) "I concorsi ordinari non produrranno insegnanti neanche per il prossimo anno scolastico. Azzolina accetti di ragionare sul progetto di stabilizzazione dei docenti che abbiamo presentato a marzo o nel 2020/21 la situazione - già ora difficile per i ritardi del ministro - diverrà ingestibile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 13 dicembre 2020) "Inoninsegnanti neanche per ilscolastico.accetti di ragionare sul progetto di stabilizzazione deiche abbiamo presentato a marzo o nel 2020/21 la situazione - già ora difficile per i ritardi del ministro - diverrà ingestibile". L'articolo .

orizzontescuola : Pittoni (Lega): “I concorsi ordinari non produrranno docenti per il prossimo anno, Azzolina rifletta” - mariopittoni : Pittoni (Lega) contro Azzolina: 'Non basta aprire ogni tanto le finestre' - Orizzonte Scuola Notizie… - marisamoles : RT @orizzontescuola: Pittoni (Lega) contro Azzolina: “Non basta aprire ogni tanto le finestre” - orizzontescuola : Pittoni (Lega) contro Azzolina: “Non basta aprire ogni tanto le finestre” - TV7Benevento : Scuola: Pittoni (Lega), 'Miozzo ha già scusa su terza ondata per ripresa lezioni'... -