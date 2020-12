Pippa Middleton nella bufera | spunta la cifra esorbitante spesa per il matrimonio

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 13 dicembre 2020) I Windsor sono costantemente sotto esame per ogni decisione che prendono e, poiché il Regno Unito è colpito da una dura recessione, le finanze dei reali vengono analizzate nel dettaglio. Ancheè finita sotto i riflettori per questo motivo. La donna, che ha sposato il suo James nel 2017, non è un membro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.