Pioli | “Bravi a reagire a una serata storta Quarto posto? L’unica cosa che firmerei è il rinnovo del contratto”

Dopo il 2-2 con il Parma, Stefano Pioli ha commentato a Sky la gara e il pareggio in extremis contro i ducali, che almeno impedisce al Milan di beccare la prima sconfitta stagionale in campionato. Queste le sue parole: "Resta la serata storta, i ragazzi non sono usciti soddisfatti dal campo e questo è un buon segno di autostima. Abbiamo approcciato la gara un po' troppo molli e poi è diventato difficile, contro un avversario bravo a ripartire. Ma abbiamo cuore e volontà e siamo riusciti a riprendere la partita. Un punto guadagnato? Noi giochiamo sempre per vincere e abbiamo avuto la possibilità di farlo, siamo stati un po' meno lucidi e precisi del solito. Sul primo gol eravamo in superiorità numerica ma ci siamo fatti schiacciare troppo. Però abbiamo compensato mettendoci tanto spirito". Sugli obiettivi: "Questa è una squadra che non ...

