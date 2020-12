Piacenza-Cisterna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Superlega 2020/2021 (Di domenica 13 dicembre 2020) Gas Sales Bluenergy Piacenza-Top volley Cisterna sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la terza giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. Piacenza vuole subito riscattare la sconfitta rimediata contro la capolista Perugia, mentre Cisterna ha bisogno di punti per migliorare l’ultima posizione in classifica. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport, oltre che in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Gas Sales Bluenergy-Topsarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la terza giornata di ritorno didivuole subito riscattare la sconfitta rimediata contro la capolista Perugia, mentreha bisogno di punti per migliorare l’ultima posizione in classifica. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile intv su Rai Sport, oltre che insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi ...

