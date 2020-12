Pescatori italiani sequestrati in Libia | sit in a Mazara del Vallo vicino alla casa dei genitori del ministro Bonafede | “Liberateli” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Che siamo indignati l’abbiamo detto, che ci hanno umiliati l’abbiamo detto. Che l’Italia ha dimostrato che non conta nulla l’abbiamo detto. Non abbiamo più parole. Vogliamo solo che facciano tornare i nostri familiari a, dove meritano di stare. Perché non stavano facendo niente di male, stavano solo lavorando”. A dirlo a TPI è Cristina Amabilino, moglie di uno dei 18didel104 giorni fa in. I parenti dei marittimi hanno tenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 dicembre, un nuovo sit in nel centro del comune trapanese, a pochi passi ddeideldella Giustizia Alfonso, originario di. Tra le ...