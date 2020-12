Perù sospende studi clinici sul vaccino cinese: danni neurologici in un volontario (Di domenica 13 dicembre 2020) Notizia importante giunge dal Perù: il Paese Sudamericano annuncia di voler interrompere le fasi di sperimentazione del vaccino cinese anti-Covid. Il Governo Peruviano aveva già programmato l’acquisto di una cifra altissima di dosi (esattamente 20 milioni); necessario aggiungere che la conclusione dell’effettuazione dei test sarebbe avvenuta questa settimana. Ma è giunta la decisione della sospensione direttamente dall’Istituto Nazionale di Sanità del Paese, dopo che i medici locali hanno affermato di aver individuato dei gravi problemi di natura neurologica in un volontario offertosi per la somministrazione del vaccino stesso. Lo sfortunato, infatti, ha subito mostrato delle difficoltà nel movimento delle braccia. Perciò, l’interruzione temporanea (e con scopo precauzionale) degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Notizia importante giunge dal: il Paese Sudamericano annuncia di voler interrompere le fasi di sperimentazione delanti-Covid. Il Governo Peruviano aveva già programmato l’acquisto di una cifra altissima di dosi (esattamente 20 milioni); necessario aggiungere che la conclusione dell’effettuazione dei test sarebbe avvenuta questa settimana. Ma è giunta la decisione della sospensione direttamente dall’Istituto Nazionale di Sanità del Paese, dopo che i medici locali hanno affermato di aver individuato dei gravi problemi di natura neurologica in unoffertosi per la somministrazione delstesso. Lo sfortunato, infatti, ha subito mostrato delle difficoltà nel movimento delle braccia. Perciò, l’interruzione temporanea (e con scopo precauzionale) degli ...

repubblica : Coronavirus mondo, Perù sospende vaccino cinese: problemi neurologici in un volontario. Picco contagi a Tokyo e Seu… - agostefi55 : Piovono vaccini insicuri. Perù sospende sperimentazione. Immagino Big Pharma e Big Tech nel panico. Stan perdendo l… - marcobava : PERÙ-LIMA SOSPENDE IL VACCINO CINESE: PROBLEMI NEUROLOGICI ad UN VOLONTARIO . SE fallisce l'antidoto cinese, non pu… - gmaitila : Coronavirus mondo, Perù sospende vaccino cinese: problemi neurologici in un volontario. Picco conta… -