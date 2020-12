Penisola Sorrentina, tre anziani deceduti a causa del Covid-19 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Penisola Sorrentina (Na) – Ancora vittime per Covid tra gli anziani nella Penisola Sorrentina. Due ospiti della casa di riposo San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, ricoverati all’Ospedale di Sorrento sono deceduti a seguito di complicazioni. Con la morte dei due anziani, sale a 7 il numero dei decessi da quando è iniziata la pandemia. Anche Massa Lubrense piange la dipartita di una sua concittadina; è venuta a mancare una anziana donna di 82 anni. La morte dell’anziana è stata comunicata dal sindaco Lorenzo Balduccelli: “È venuta a mancare una nostra concittadina di 82 anni. Il Covid l’ha portata via. Era ricoverata da molto tempo in ospedale e nonostante le cure non ce l’ha fatta. Ai familiari ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ancora vittime pertra glinella. Due ospiti della casa di riposo San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, ricoverati all’Ospedale di Sorrento sonoa seguito di complicazioni. Con la morte dei due, sale a 7 il numero dei decessi da quando è iniziata la pandemia. Anche Massa Lubrense piange la dipartita di una sua concittadina; è venuta a mancare una anziana donna di 82 anni. La morte dell’anziana è stata comunicata dal sindaco Lorenzo Balduccelli: “È venuta a mancare una nostra concittadina di 82 anni. Ill’ha portata via. Era ricoverata da molto tempo in ospedale e nonostante le cure non ce l’ha fatta. Ai familiari ...

