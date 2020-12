Pavia Caccia al Suv nero che ha investito e ucciso una donna di 68 anni

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non c’è stato nulla da fare per ladi 68investita e uccisa da un pirata della strada mentre transitava in bici via Folperti, all’altezza della piscina. L’incidente mortale è avvenuto sabato sera attorno alle 20. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia Locale del Comune di. Èal pirata della strada. L’re avrebbe le ore contate. Si tratta di un Suv, pare un Toyota Rav4, visto anche da testimoni. Inoltre avrebbe lasciato sul posto dell’investimento alcune parti di carrozzeria e anche la targa anteriore. Sarebbe quindi solo questione di tempo per riuscire a rintracciare l’automobilista responsabile di omicidio stradale con omissione di soccorso per fuga dal luogo dell’incidente.