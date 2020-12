Pattinaggio artistico | Lara Naki Gutmann è Campionessa d’Italia! Primo titolo della carriera per la trentina

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) La prima volta non si scorda mai. Dopo due terzi posti consecutiviha vinto ilai Campionati Italiani 2020 di; l’atletasi è imposta sul ghiaccioWürth Arena di Egna Neumarkt (Bolzano) sbaragliando la concorrenza grazie a una strategia puramente conservativa che le ha consentito di realizzare una prestazione senza sbavature di rilievo. L’allieva allenata da Gabriele Minchio, reduce dal trionfo alla tappa di casa del Gran Premio Italia, ha nuovamente sfoggiato il suoelegante, veloce e scorrevole. Ad eccezione di un triplo salchow atterrato in modo leggermente falloso e di un triplo toeloop con step out, la pattinatrice delle Fiamme Oro ha realizzato due ...