Pattinaggio artistico | Della Monica-Guarise conquistano il titolo Nazionale per la sesta volta consecutiva Secondi Ghilardi-Ambrosini

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si sono conclusi con il programma libero delle coppie i Campionati Italiani 2020 di, rassegna andata in scena questo fine settimana presso la Würth Arena di Egna Neumarkt (Bolzano). Rispettando pienamente i favori del pronostico a conquistare il primo posto sono stati Nicole-Matteo, i quali hanno centrato il sestoconsecutivocarriera. Al netto di un paio di sbavature, una caduta nel triplo rittberger lanciato e una defaillance nella combinazione in parallelo, le stelle delleazzurra hanno affinato il loro programma libero, ancora ampiamente migliorabile, impreziosendolo con dei sollevamenti di qualità elevata, reverse, axel lasso e del gruppo 4, con un significativo triplo twist ...

Il trio delle meraviglie non delude le aspettative. Altissimo livello nel libero della specialità individuale maschile, penultima gara dei Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico in scena pr ...