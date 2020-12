Patrick Zaki scrive dal carcere alla famiglia: sto male (Di domenica 13 dicembre 2020) "Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e di erbe per dormire. Le mie condizioni mentali non sono molto buone dall'ultima udienza": è quanto scrive l'attivista egiziano e studente all'università di Bologna Patrick Zaki in una lettera alla famiglia datata 12 dicembre e pubblicata sull'account Facebook Patrick libero, insieme a un'altra missiva datata 22 novembre. La scorsa settimana le autorità egiziane hanno imposto altri 45 giorni di custodia cautelare per Zaki, in carcere in Egitto dallo scorso febbraio, con le accuse di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici."Continuo a pensare all'università e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) "Ho ancora problemischiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e di erbe per dormire. Le mie condizioni mentali non sono molto buone dall'ultima udienza": è quantol'attivista egiziano e studente all'università di Bolognain una letteradatata 12 dicembre e pubblicata sull'account Facebooklibero, insieme a un'altra missiva datata 22 novembre. La scorsa settimana le autorità egiziane hanno imposto altri 45 giorni di custodia cautelare per, inin Egitto dallo scorso febbraio, con le accuse di diffusione di notizie false, incitamentoprotesta e istigazioneviolenza e ai crimini terroristici."Continuo a pensare all'università e ...

